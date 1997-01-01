Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Кикбоксинг" Всего (4)
Занятия кикбоксингом помогут закалить Вашего ребёнка как физически, так и психологически. Закаляют характер ребенка, дают возможность с детства работать над собой, добиваться поставленной цели, уважать себя и других, ну и, несомненно, вести здоровый образ жизни. Кикбоксинг это боевое искусство, которое учит ребенка постоять за себя, объективно оценивать ситуацию и уровень опасности. Помимо этого, занятия по кикбоксингу помогают повысить психологическую устойчивость Вашего ребенка.
Хабаровск, ул. Чехова, 20А Тел: +7 (924) 100-24-00
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 1
Хабаровск, ул. Герасимова, 32 Тел: +7 (914) 540-72-36
Хабаровск, ул. Красина, 7 Тел: +7 (914) 183-80-43
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Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118 Тел: +7 (4212) 654-333
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Цена: 2800 - 2800
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Калинина, 8 Тел: +7 (4212) 202-706
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Цена: 300 - 3200
Возраст: 6 - 14 лет
Отзывов: 0