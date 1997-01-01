Поиск по запросу "Секции Кулинария" Всего (1)

Секции по кулинарии для детей в Хабаровске , представляют собой занятия, на которых Ваш ребенок может изучить основы кулинарного мастерства. У вашего малыша есть возможность проявить свое творчество, своими руками приготовить шедевр, продегустировать новые блюда, а также изучить кухни народов мира, историю кулинарии. Все занятия воспитывают аккуратность, уважение, а также позитивную установку на семейную жизнь.