Поиск по запросу "Секции Кулинария" Всего (1)

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Секции по кулинарии для детей в Хабаровске , представляют собой занятия, на которых Ваш ребенок может изучить основы кулинарного мастерства. У вашего малыша есть возможность проявить свое творчество, своими руками приготовить шедевр, продегустировать новые блюда, а также изучить кухни народов мира, историю кулинарии. Все занятия воспитывают аккуратность, уважение, а также позитивную установку на семейную жизнь.
Хабаровск, ул. Льва Толстого, 22 Тел: +7 (4212) 227-041
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Цена: 1500 - 1500
Возраст: 5 - 10 лет
Отзывов: 0