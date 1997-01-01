"Код безопасности" в ЦВР "Планета взросления"

Информация

Описание: гражданско-патриотическое воспитание. Цель программы - формирование основ сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, развитие чувства патриотизма. Основная идея программы заключается в том, чтобы, приобретая навыки безопасного поведения в разных ситуациях, ребята сами умели ими пользоваться, а также чувствовали свою ответственность перед другими, передавали свои знания сверстникам и младшим ребятам, гордились своими соотечественниками – героями: пожарными, полицейскими и т.д.

Возраст учащихся: от 5 до 12 лет.

Основа: платная.

Количество человек в группах: до 30.