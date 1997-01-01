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"Код безопасности" в ЦВР "Планета взросления"
Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 51
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание: гражданско-патриотическое воспитание. Цель программы - формирование основ сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, развитие чувства патриотизма. Основная идея программы заключается в том, чтобы, приобретая навыки безопасного поведения в разных ситуациях, ребята сами умели ими пользоваться, а также чувствовали свою ответственность перед другими, передавали свои знания сверстникам и младшим ребятам, гордились своими соотечественниками – героями: пожарными, полицейскими и т.д.
Возраст учащихся: от 5 до 12 лет.
Основа: платная.
Количество человек в группах: до 30.
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