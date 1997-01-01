"Кожаный мяч" в ЦВР" "Планета взросления"

Информация

Описание:

Программой предусмотрено обучение футболу с нуля. Программа помогает адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям учащегося, создать условия для раскрытия творческого потенциала, комфортных условий для развития и формирования талантливого ребенка.

Возраст учащихся: от 6 до 18 лет.

Основа: платная.

Количество человек в группах: до 20.