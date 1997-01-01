Конькобежный спорт в МБОУДО ДЮСШ "Максимум"

Информация

Возраст: с 9 лет.

Стоимость: бесплатно.

Экипировка: коньки предоставляются школой, форма приобретается самостоятельно.

Чем раньше Ваш ребенок начнет тренировки по конькобежному спорту, тем лучше будут результаты. Для этого Вам необходимо подобрать подходящую для Вас секцию. Конькобежный спорт один из самых популярных и массовых видов спорта. Посещая данные секции, Ваш малыш научится не только уверенно двигаться на льду, но и выполнять сложные фигуры. Этот вид спорта развивает ловкость, гибкость, дыхательная система, выносливость. У ребенка формируется гармоничная фигура.

.С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по конькобежному спорту в Хабаровске