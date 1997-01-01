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Отделение "Балалайка" в ДШИ №5
Адреса
- +7 (4212) 261-609
Информация
Описание: обучение игре на балалайке.
Возраст: с 6 лет.
Срок обучения : 5-8 лет.
Количество еловек в группе : 10.
Стоимость: бесплатно.
Для обучения необходимо наличие собственного инструмента.
Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети. Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого терпения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по обучению игре на музыкальном инструменте в Хабаровске
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