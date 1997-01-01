Обучение плаванию в бассейне "Лайм"

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Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Выборгская, 99 , ГРК "Лайм"
- +7 (4212) 781-035
Информация
Возраст: от 3 до 14 лет
Стоимость:
- разовое занятие: 850 рублей.
- разовое занятие по карте гостя: 750 рублей.
Продолжительность занятий: 45 минут.
Экипировка: приобретается самостоятельно.
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Плавание в школе "Лидер"От 3 до 16 лет От 400 до 4000 руб Частная
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Секция плавания в ДВГУПСЧастная
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Плавание в бассейне гимназии №7От 4 до 18 лет От 140 руб Частная
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Секция "Амфибия" в ФК "Наутилус"От 9 до 12 лет До 26000 руб Частная
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Студия раннего плавания «Аквакласс»До 7 лет От 850 до 32500 руб Частная
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Плавание в бассейне школы №27От 4 до 18 лет От 200 руб Частная
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Секция "Мальки" в ФК "Наутилус"От 1 до 3 лет До 26000 руб Частная
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Обучение плаванию в БонанZаОт 3 до 8 лет От 800 до 10800 руб Частная
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Секция "Аквааэробика" в ДСЦ "ЮниCLUB"От 4 до 7 лет Частная
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Обучение плаванию за 36 часов в ДЮСШ «Дельфин»От 7 до 9 лет Бесплатно Государственная
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