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        Подготовка к ЕГЭ в центре "Школа Пифагора"

        Подготовка к ЕГЭ в центре "Школа Пифагора"

        Подготовка к ЕГЭ
        Рейтинг: 6.7
        Цена: От 625
        Возраст: 14 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Волочаевская, 85
        • +7 (4212) 945-595
        Информация

        Описание:

        Этап сдачи экзаменов в жизни каждого школьника является, несомненно, одним из самых важных. Ведь высокие результаты позволяют выбрать лучший вуз из возможных, выбрать наиболее востребованную из желаемых профессий. Однако и школьникам, и родителям стоить помнить и том, что пренебрежительное отношение к подготовке к экзаменам, напротив, ведет к получению баллов, которых будет недостаточно для поступления в то образовательное учреждение, о котором мечтал ребенок.

        В нашем Центре работают опытные специалисты, являющиеся членами региональных экспертных комиссий по проверке экзаменационных работ. Они знакомы со всеми нюансами выполнения заданий ЕГЭ. Многие специалисты имеют ученую степень.

        Программа занятий выстраивается таким образом, чтобы достичь цели, поставленной на собеседовании. Методы и приемы работы подбираются индивидуально, сообразно возрасту, скорости восприятия и психотипу ребенка.

        Специалисты проводят ежемесячные тестирования, результаты которых сообщаются родителям.

        Занятия проходят как в индивидуальной, так и в групповой форме. В группу учащихся объединяют только при условии одного уровня знаний и схожести психотипов.

        В центре действует программа лояльности к клиентам. На второй и последующий предметы действует скидка.

        Выпускники школы являются студентами лучших вузов не только Дальнего Востока (ДВФУ, ВГУЭС, ВГМУ), но и страны в целом (МГУ имени М.В. Ломоносова, МГИМО, ИТМО, СПбГУ, МФТИ и т.п.).

        Возраст учеников: с 14 до 18 лет.

        Стоимость занятий: от 625 руб./час.

        Продолжительность занятия: 120 мин.

        Частота занятий: Зависит от уровня знаний ребенка.

        Количество человек в группах: от 2 до 5 человек.

        Форма одежды: свободная.

        Дополнительные расходы: нет.

        Расписание работы: ежедневно с 8:00 до 22:00.

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