"Радуга танцевальных ритмов" в ДЮЦ "Восхождение"

Информация

Возраст - 5-17 лет.

Срок реализации программы – 6 лет

Режим проведения занятий – 2 раза в неделю по 2 часа, 2 раза в неделю по 3 часа (2-6 год обучения).

Основные формы проведения занятий – групповые.

Ожидаемый результат – привитие интереса учащихся к хореографическому искусству на основе народного танца; развитие индивидуальных возможностей и творческих способностей детей.

Стоимость – бесплатно.

Описание – Народно-сценическая хореография помогает ребенку с 5 лет погрузиться в мир народной культуры России и других стран, создавая вокруг воспитательное пространство на протяжении становления личности ребенка. Высокие профессиональные результаты детей подтверждают правильную систему обучения детей по авторской программе.

Занятия танцами – это отличная разминка для тех, кто мало двигается и замечательная возможность выплеснуть энергию для активных детей. На таких занятиях ребенок психологически раскрепощается, избавляется от комплексов, учится общаться с другими детьми и уважать друг друга. Помимо этого, занятия танцами это прекрасная физическая нагрузка, которая формирует осанку, делает движения более легкими, тренировки развивают сердце и все группа мышц. Этот вид спорта прививает ребенку желание ухаживать за собой и вести здоровый образ жизни.

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