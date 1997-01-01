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Робототехника в ЦВР "Планета взросления"
Цена: Цена не указана
Возраст: 6 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 51
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание: Данный курс построен на базе LEGO Education. Организация работы с продуктами LEGO Education базируется на принципе практического обучения.
Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет дошкольникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается множество проблем из разных областей знания – от теории механики до психологии, – что является вполне естественным
Возраст учащихся: от 6 до 7 лет.
Количество человек в группах: до 20.
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