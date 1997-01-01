Робототехника в ЦВР "Планета взросления"

Информация

Описание: Данный курс построен на базе LEGO Education. Организация работы с продуктами LEGO Education базируется на принципе практического обучения.

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет дошкольникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается множество проблем из разных областей знания – от теории механики до психологии, – что является вполне естественным

Возраст учащихся: от 6 до 7 лет.

Количество человек в группах: до 20.