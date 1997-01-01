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Секция "Dancehall" в школе танца "Штат 27"
Цена: 350 - 6000
Возраст: 8 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Дикопольцева, 26 , 1 этаж
- +7 (914) 217-71-77
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 81 , цокольный этаж, вход с торца
- +7 (914) 217-71-77
Информация
Возраст: от 8 лет
Стоимость:
Разовое занятие - 350 руб.
Абонемент на 4 занятия - 1000 руб.
Абонемент на 8 занятий - 2000 руб.
Абонемент на 16 занятий - 3600 руб.
Абонемент на 24 занятий - 5100 руб.
Безлимит на месяц - 6000 руб.
Продолжительность занятия: 1 час
Частота занятий: 2 раза в неделю
Количество человек в группах: до 10 человек
Форма одежды: одежда для танцев
Дополнительные расходы: нет
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