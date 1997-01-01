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Школа Капоэйры
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Капоэйра - бразильское боевое искусство:
- Общая физическая подготовка;
- Самозащита;
- Акробатика;
- Гибкость;
- Координация;
- Ритм и музыка.
Развивает ловкость, силу, координацию, гибкость, пластичность и реакцию, позволяет узнать свои способности.
Основа боевых движений капоэйры – удары и уходы. На каждом занятии ученики отрабатывают эту базу, что позволяет развить навыки самозащиты.
Капоэйра – это игровое искусство, поэтому её отличительной особенностью является игровой подход к тренировкам и развитию. Игра в капоэйре происходит в кругу, здесь главное – импровизация.
Музыка в капоэйре – это микс из древних африканских традиций и региональных бразильских стилей. Более трех веков капоэйра под звуки беримбау и ударных инструментов собирает десятки людей на улицах Бразилии и всего мира.
Капоэйра - это мир афро-бразильской культуры, свобода самовыражения и взаимодействия. Ежегодно по всему миру (в том числе в Хабаровске) проводится множество семинаров и сборов с Мастерами боевого искусства. На данных мероприятиях участники повышают свой уровень, делятся опытом и аттестуются на пояса.
Возраст: с 3 лет.
Стоимость: 2500 рублей в месяц.
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