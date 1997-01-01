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        Школа Капоэйры

        Школа Капоэйры

        Количество преподавателей: 1
        Тел: +7 (914) 773-01-36
        Боевые искусства
        Рейтинг: 8.1
        Цена: 2500 - 2500
        Возраст: 3 - 18 лет
        Отзывов: 2
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        Хабаровск, Краснофлотский, ул. Бондаря, 3
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Горького, 2Г
        Информация

        Капоэйра - бразильское боевое искусство:

        • Общая физическая подготовка;
        • Самозащита;
        • Акробатика;
        • Гибкость;
        • Координация;
        • Ритм и музыка.

        Развивает ловкость, силу, координацию, гибкость, пластичность и реакцию, позволяет узнать свои способности.

        Основа боевых движений капоэйры – удары и уходы. На каждом занятии ученики отрабатывают эту базу, что позволяет развить навыки самозащиты.

        Капоэйра – это игровое искусство, поэтому её отличительной особенностью является игровой подход к тренировкам и развитию. Игра в капоэйре происходит в кругу, здесь главное – импровизация.

        Музыка в капоэйре – это микс из древних африканских традиций и региональных бразильских стилей. Более трех веков капоэйра под звуки беримбау и ударных инструментов собирает десятки людей на улицах Бразилии и всего мира.

        Капоэйра - это мир афро-бразильской культуры, свобода самовыражения и взаимодействия. Ежегодно по всему миру (в том числе в Хабаровске) проводится множество семинаров и сборов с Мастерами боевого искусства. На данных мероприятиях участники повышают свой уровень, делятся опытом и аттестуются на пояса.

        Возраст: с 3 лет.

        Стоимость: 2500 рублей в месяц.

        ИП Иванина С. А.

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