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Секция "Малыш" в школе "Радость"
Адреса
- +7 (4212) 227-041
- +7 (4212) 283-281
Информация
Описание:
Занятия включают игры и упражнения на развитие основных психических фунций (память, внимание, мышление, речь, воображение), развитие сенсорного восприятия, речи, чувства ритма и координации движений. Способствуют формированию элементарных математических представлений, а так же развитию творческих способностей.
Программа занятий построена с учетом особенностей развития и возможностей детей в данном возрастном периоде, что обеспечивает всесторонее развитие малыша. В дальнейшем, дети, посещавшие занятия по раннему развитию, легче адаптируются в школе, более усидчивы, внимательны, умеют учиться и работать в группе.
Возраст: 2-4 года.
Стоимость: 3000 рублей.
Количество человек в группе : 10
Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по развитию ребенка в Хабаровске
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