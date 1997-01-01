Секция "Малыш" в школе "Радость"

Информация

Описание:

Занятия включают игры и упражнения на развитие основных психических фунций (память, внимание, мышление, речь, воображение), развитие сенсорного восприятия, речи, чувства ритма и координации движений. Способствуют формированию элементарных математических представлений, а так же развитию творческих способностей.

Программа занятий построена с учетом особенностей развития и возможностей детей в данном возрастном периоде, что обеспечивает всесторонее развитие малыша. В дальнейшем, дети, посещавшие занятия по раннему развитию, легче адаптируются в школе, более усидчивы, внимательны, умеют учиться и работать в группе.

Возраст: 2-4 года.

Стоимость: 3000 рублей.

Количество человек в группе : 10

Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по развитию ребенка в Хабаровске