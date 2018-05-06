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Секция "Музыкальный инструмент" в ДШИ №6
Адреса
- +7 (4212) 372-016
Информация
Описание: обучение игре на одном из музыкальных инструментов на выбор (фортепиано, гитара, скрипка, баян, аккордеон).
Возраст: 6,5 - 18 лет.
Продолжительность занятий: 1 академический час в неделю (4 занятия в месяц).
Стоимость: 2400 рублей в месяц (600 рублей/1 занятие).
Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети. Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого терпения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по обучению игре на музыкальном инструменте в Хабаровске
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