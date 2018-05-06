Секция "Музыкальный инструмент" в ДШИ №6

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Описание: обучение игре на одном из музыкальных инструментов на выбор (фортепиано, гитара, скрипка, баян, аккордеон).

Возраст: 6,5 - 18 лет.

Продолжительность занятий: 1 академический час в неделю (4 занятия в месяц).

Стоимость: 2400 рублей в месяц (600 рублей/1 занятие).

Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети. Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого терпения.

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