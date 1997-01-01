Школа Моделей в модельном агентстве BEST

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Адреса
- +7 (4212) 425-486
- +7 (4212) 428-907
Информация
Возраст: от 13 до 25 лет
Периодичность: 1 раз в неделю по четвергам с 17.20 до 19.00.
Стоимость: 2700 рублей.
В "Школе Моделей" ведется профессиональная подготовка "новых лиц агентства" для работы в модельном бизнесе.
Занятия в Школе доступны тем, кто интересуется модельным бизнесом, или хочет научиться всему, что умеют и знают профессиональные модели. А также подростки, которые следят за своей осанкой и фигурой.
На курсах развивают творческий и профессиональный потенциал, прививают необходимые навыки и знания для построения успешной карьеры модели и работы в мировой модной индустрии.
На занятиях проходит обучение:
- уроки правильной осанки
- уроки пластики
- актерское мастерство
- индивидуальные профессиональные фотосъемки
- визаж и парикмахерское искусство
- этикет и эстетика
- стиль и манеры
В процессе обучения приобретается уверенность в себе, развивается чувство стиля и сформируется красивая осанка и походка, молодые люди приобщаются к здоровому образу жизни и правильному питанию.
По окончании учебного года выпускники уже имеют профессиональный бук (портфолио) с лучшими работами, и начинают карьеру модели.
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