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        Школа Моделей в модельном агентстве BEST

        Школа Моделей в модельном агентстве BEST

        Мода
        Рейтинг: 2.1
        Цена: От 2700
        Возраст: 13 - 25 лет
        Отзывов: 1
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Лермонтова, 41
        • +7 (4212) 425-486
        • +7 (4212) 428-907
        Информация

        Возраст: от 13 до 25 лет

        Периодичность: 1  раз в неделю по четвергам с 17.20 до 19.00.

        Стоимость: 2700 рублей.

        В "Школе Моделей" ведется профессиональная подготовка "новых лиц агентства" для работы в модельном бизнесе.

        Занятия в Школе доступны тем, кто интересуется модельным бизнесом, или хочет научиться всему, что умеют и знают профессиональные модели. А также подростки, которые следят за своей осанкой и фигурой. 

        На курсах развивают творческий и профессиональный потенциал, прививают необходимые навыки и знания для построения успешной карьеры модели и работы в мировой модной индустрии.

        На занятиях проходит обучение:

        - уроки правильной осанки
        - уроки пластики
        - актерское мастерство
        - индивидуальные профессиональные фотосъемки
        - визаж и парикмахерское искусство
        - этикет и эстетика
        - стиль и манеры

         В процессе обучения приобретается уверенность в себе, развивается чувство стиля и сформируется красивая осанка и походка, молодые люди приобщаются к здоровому образу жизни и правильному питанию.

        По окончании учебного года выпускники уже имеют профессиональный бук (портфолио) с лучшими работами, и начинают карьеру модели.

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