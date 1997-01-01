Школа Моделей в модельном агентстве BEST

Информация

Возраст: от 13 до 25 лет

Периодичность: 1 раз в неделю по четвергам с 17.20 до 19.00.

Стоимость: 2700 рублей.

В "Школе Моделей" ведется профессиональная подготовка "новых лиц агентства" для работы в модельном бизнесе.

Занятия в Школе доступны тем, кто интересуется модельным бизнесом, или хочет научиться всему, что умеют и знают профессиональные модели. А также подростки, которые следят за своей осанкой и фигурой.

На курсах развивают творческий и профессиональный потенциал, прививают необходимые навыки и знания для построения успешной карьеры модели и работы в мировой модной индустрии.

На занятиях проходит обучение:

- уроки правильной осанки

- уроки пластики

- актерское мастерство

- индивидуальные профессиональные фотосъемки

- визаж и парикмахерское искусство

- этикет и эстетика

- стиль и манеры

В процессе обучения приобретается уверенность в себе, развивается чувство стиля и сформируется красивая осанка и походка, молодые люди приобщаются к здоровому образу жизни и правильному питанию.

По окончании учебного года выпускники уже имеют профессиональный бук (портфолио) с лучшими работами, и начинают карьеру модели.