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Спортивная гимнастика в ФК "World Class'ики"
Адреса
- +7 (4212) 602-602 , отдел продаж
- +7 (4212) 413-256 , рецепция
Информация
Описание: Развивает силу, ловкость, выносливость, гибкость
Возраст учеников: 4-9 лет
Частота занятий: 2 раза в неделю
Продолжительность занятия: 60 мин
Стоимость занятий: 2400 рублей в месяц
Количество человек в группе: 6-8
Гимнастика представляет собой один из сложнокоординационных видов спорта. Она состоит из системы сложных физических упражнений, в которых используются гимнастические снаряды. Занятия в данной секции помогут Вашему ребенку укрепить здоровье, иммунитет, способствуют развитию двигательных навыков, выносливости, ловкости, улучшают кровообращение и обмен веществ. Помимо этого, гимнастика это способ получить положительный заряд энергии на весь день, оказывая комплексное воздействие на весь организм.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по гимнастике в Хабаровске
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