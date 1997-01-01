Спортивная гимнастика в ФК "World Class'ики"

Информация

Описание: Развивает силу, ловкость, выносливость, гибкость

Возраст учеников: 4-9 лет

Частота занятий: 2 раза в неделю

Продолжительность занятия: 60 мин

Стоимость занятий: 2400 рублей в месяц

Количество человек в группе: 6-8

Гимнастика представляет собой один из сложнокоординационных видов спорта. Она состоит из системы сложных физических упражнений, в которых используются гимнастические снаряды. Занятия в данной секции помогут Вашему ребенку укрепить здоровье, иммунитет, способствуют развитию двигательных навыков, выносливости, ловкости, улучшают кровообращение и обмен веществ. Помимо этого, гимнастика это способ получить положительный заряд энергии на весь день, оказывая комплексное воздействие на весь организм.

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