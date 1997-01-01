Спортивное ориентирование в ХКСДЮШОР

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Спортивное ориентирование — вид спорта, в котором участники при помощи спортивной карты и компаса должны пройти контрольные пункты (КП), расположенные на местности. Результаты, как правило, определяются по времени прохождения дистанции (в определенных случаях с учётом штрафного времени) или по количеству набранных очков.

Соревнования по спортивному ориентированию проводятся в разных группах, которые могут быть сформированы как по возрастному принципу, так и по уровню мастерства участников. Сложность дистанции и её длина определяются по возрастной группе и сложности местности соревнований. При этом дистанция (маршрут) должна быть незнакомой для всех участников, сочетать в себе сложности, которые спортсмен может преодолеть, имея умение ориентироваться и хорошую физическую подготовленность.

В данное время на отделении обучается учащиеся в возрасте от 8 до 18 лет. Ведется набор в группы с 8 лет.

Стоимость: бесплатно.

Экипировка: частично предоставляется.

Для зачисления в школу необходимо иметь медицинский допуск к занятиям и желание заниматься данным видом спорта.

Учебно-тренировочные базы: