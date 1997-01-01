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Поиск по запросу "Секции Танцы: Балет" Всего (9)

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            Балет Брейк данс Вог Дэнсхолл Хип-хоп Хореография
            Школа классического балета "Lil Ballerine"

            Школа классического балета "Lil Ballerine"
            Количество преподавателей: 4
            Танцы
            Хабаровск, ул. Ленинградская, 53 кор. 1 Тел: +7 (4212) 602-608
            Хабаровск, ул. Двинская, 2 Тел: +7 (4212) 602-608
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            Рейтинг: 9.4
            Цена: 4000 - 5000
            Возраст: 2 - 10 лет
            Отзывов: 6
            Балет с 2 лет - школа балета для детей и взрослых

            Балет с 2 лет - школа балета для детей и взрослых
            Количество преподавателей: 2
            Танцы
            Хабаровск, ул. Краснореченская, 201 Тел: +7 (4212) 253-700
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            Рейтинг: 8.2
            Цена: От 299
            Возраст: 2 - 18 лет
            Отзывов: 2
            Балетная студия в МЦ «Арлекин»

            Балетная студия в МЦ «Арлекин»
            Количество преподавателей: 1
            Танцы
            Хабаровск, ул. Льва Толстого, 2Б Тел: +7 (4212) 766-066
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            Рейтинг: 7.7
            Цена: 2800 - 2800
            Возраст: 3 - 7 лет
            Отзывов: 0
            Детская хореографическая школа "Русский Балет"

            Детская хореографическая школа "Русский Балет"
            Количество преподавателей: 2
            Танцы
            Хабаровск, ул. Тимирязева, 5 Тел: +7 (924) 645-00-64
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            Рейтинг: 7.2
            Цена: От 3500
            Возраст: 3 - 12 лет
            Отзывов: 0
            Бальные танцы в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»

            Бальные танцы в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»
            Количество преподавателей: 1
            Танцы
            Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 5 Тел: +7 (4212) 563-471
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.1
            Цена: 1750 - 1750
            Возраст: 5 - 12 лет
            Отзывов: 0
            Детская школа балета PRIMA-балерина

            Детская школа балета PRIMA-балерина
            Танцы
            Хабаровск, ул. Лермонтова, 41 Тел: +7 (4212) 425-486
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            Рейтинг: 6.9
            Цена: От 3000
            Возраст: 3 - 7 лет
            Отзывов: 0
            Школа-студия DiVoBallet

            Школа-студия DiVoBallet
            Танцы
            Хабаровск, ул. Беломорская, 19А Тел: +7 (4212) 770-733
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            Рейтинг: 6.9
            Цена: От 2800
            Возраст: 3 - 14 лет
            Отзывов: 0
            Балетная школа «Балет с 2 лет»

            Балетная школа «Балет с 2 лет»
            Танцы
            Хабаровск, ул. Карла Маркса, 124 Тел: +7 (4212) 608-609
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 2 - 8 лет
            Отзывов: 0
            Балетная студия в ДСЦ «ЮниCLUB»

            Балетная студия в ДСЦ «ЮниCLUB»
            Танцы
            Хабаровск, район Индустриальный, ул. Гамарника, 64 Тел: +7 (4212) 707-020
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 2 - 7 лет
            Отзывов: 0