Поиск по запросу "Секции Танцы: Балет" Всего (9)

В современном мире у многих родителей возникает желание приобщать своего ребенка к миру прекрасного, поэтому начинают искать подходящую секцию по занятию балетом в Хабаровске. Такие занятия формируют у ребенка музыкальность, ритмичность, совершенствуют силу, ловкость, гибкость и координацию. Кроме этого, балет является отличной профилактикой сколиоза, плоскостопия и других проблем со здоровьем и фигурой. Программы в секциях по балетному мастерству включают в себя уроки ритмики, артистизма, гимнастики, занятия по развитию профессиональных данных и музыкального слуха, а также элементы восточных единоборств и тому подобное. Отдав Вашего ребенка в секцию по занятию балетом в Хабаровске, обязательно нужно учитывать что это прежде всего ежедневный труд, который требует огромных усилий и полной отдачи.