Баранова Оксана Владимировна
Педагог дополнительного образования студии Северяночка". Мастер декоративно-прикладного искусства малых народностей Дальнего Востока.
Адреса
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Секция "Северяночка" в ЦДТ Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Образование высшее, ХГПУ, 2000, специальность «Учитель ИЗО, черчения, труда, ДПИ и нанайского языка»
Курсы повышения квалификации
- Первая квалификационная категория, курсы -2010 г
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- 12 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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