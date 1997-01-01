Кадымов Михаил

Адреса
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Сapoeira juniors в СК “Академия”:
Хабаровск, ул. Калинина, 8
- +7 (4212) 202-706
- +7 (4212) 464-999
Секция "Капоэйра":
Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 8
- +7 (4212) 464-999
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- 2014 г. - переподготовка по специальности "Физическая культура и спорт", ДВФУ;
- 2018 г. - 2 месяца стажировки в Бразилии.
Участие в соревнованиях
- Серебряный призер международных соревнований по капоэйре, Франция, 2017 г.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Кадымова Яна, 1 место среди девушек в своей категории на соревнованиях проводимых в рамках международного семинара в Москве, май 2016.
- Орлова Виталина, Кравцов Роман, Дроздов Александр, Пасечник Егор, Марков Влад, Тен Максим - чемпионы 2-х открытых соревнований по капоэйре в своей категории, Хабаровск, 2018 г.
2 отзыва
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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