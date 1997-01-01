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Кадымов Михаил

Кадымов Михаил

8.0 Рейтинг
2 Отзывов
Спорт
Стаж 11 лет
Адреса
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Сapoeira juniors в СК “Академия”:
Хабаровск, ул. Калинина, 8
  • +7 (4212) 202-706
  • +7 (4212) 464-999
Секция "Капоэйра":
Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 8
  • +7 (4212) 464-999
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • 2014 г. - переподготовка по специальности "Физическая культура и спорт", ДВФУ;
  • 2018 г. - 2 месяца стажировки в Бразилии.

Участие в соревнованиях

  • Серебряный призер международных соревнований по капоэйре, Франция, 2017 г.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Кадымова Яна, 1 место среди девушек в своей категории на соревнованиях проводимых в рамках международного семинара в Москве, май 2016.
  • Орлова Виталина, Кравцов Роман, Дроздов Александр, Пасечник Егор, Марков Влад, Тен Максим - чемпионы 2-х открытых соревнований по капоэйре в своей категории, Хабаровск, 2018 г.
2 отзыва

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