Липин Семен Сергеевич
Сертифицированный тренер по функциональной подготовке спортсменов.
Адреса
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Секция "Кикбоксинг" в СК «Заряд»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
- +7 (4212) 654-333
ММА в СК «Заряд»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
- +7 (4212) 654-333
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее.
Курсы повышения квалификации
- Сертифицированный тренер по функциональному тренингу.
- Сертифицированный тренер по функциональному тренингу.
Участие в соревнованиях
- Чемпион России по силовому двоеборью среди кадетских корпусов.
- Чемпион профессиональных боёв по кикбоксингу.
- Победитель "Кубка героя Орехова".
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 7 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 5 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 17 летОтзывов: 17Стаж не указанОтзывов: 17
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Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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