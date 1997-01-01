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Липин Семен Сергеевич

Липин Семен Сергеевич

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Кикбоксинг
Стаж 10 лет
Адреса
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Секция "Кикбоксинг" в СК «Заряд»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
  • +7 (4212) 654-333
ММА в СК «Заряд»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
  • +7 (4212) 654-333
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее.

Курсы повышения квалификации

  • Сертифицированный тренер по функциональному тренингу.
  • Сертифицированный тренер по функциональному тренингу.

Участие в соревнованиях

  • Чемпион России по силовому двоеборью среди кадетских корпусов.
  • Чемпион профессиональных боёв по кикбоксингу.
  • Победитель "Кубка героя Орехова".

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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