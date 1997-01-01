Литвинов Алексей Алексеевич
Адреса
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Робототехника в ЧОУ ДО «Роботрек»:
Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 58
- +7 (4212) 932-565
- +7 (924) 403-25-65
Робототехника в ЧОУ ДО «Роботрек»:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Тихоокеанская, 218Б
- +7 (4212) 932-565
- +7 (924) 403-25-65
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Педагогический институт ТОГУ, Учитель физики и информатики, 2018 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- "Путь робота", 2018 г.
- "Путь робота", 2019 г.
- "Робофест", 2018 г.
- "Профест", 2019 г.
- Дальневосточные соревнования по робототехнике "Профессии будущего", г. Владивосток, 2018 г.
- Дальневосточные соревнования по робототехнике "Профессии будущего", г. Владивосток, 2019 г.
- Всероссийсикий конкурс по программированию "Вызов Весны - 2019", 2019 г.
Опыт работы
- Вожатый, "Созвездие", 2018 г. - 2019 г.
- Преподаватель, Клуб "Роботрек", 2018 г. - н.в.
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 17 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 16 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 32 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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