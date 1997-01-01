Малина Мария

Адреса
Показать адреса на карте
Дэнс Холл в СК «Заряд»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
- +7 (4212) 654-333
Секция "Dancehall" в студии "Positive":
Хабаровск, Центральный, ул. Запарина, 82
- +7 (4212) 201-505
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Прошла обучение в СИОЦ г. Новосибирск по программам "Инструктор групповых занятий" и "Interval training"
Участие в соревнованиях
- Участние в баттлах "Сибирского прокача" г. Новосибирск.
- Участие в баттлах Dancehall International 2015.
- Участие в баттлах Dancehall International 2016 (г. Москва).
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
-
Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
-
Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
-
Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
-
Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
Загрузка комментариев...