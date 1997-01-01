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Малина Мария

Малина Мария

7.3 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж 5 лет
Адреса
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Дэнс Холл в СК «Заряд»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
  • +7 (4212) 654-333
Секция "Dancehall" в студии "Positive":
Хабаровск, Центральный, ул. Запарина, 82
  • +7 (4212) 201-505
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Прошла обучение в СИОЦ г. Новосибирск по программам "Инструктор групповых занятий" и "Interval training"

Участие в соревнованиях

  • Участние в баттлах "Сибирского прокача" г. Новосибирск.
  • Участие в баттлах Dancehall International 2015.
  • Участие в баттлах Dancehall International 2016 (г. Москва).

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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