Петрушин Егор Викторович

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Информация о преподавателе
Звание
- Мастер спорта России по плаванию
Образование
- Дальневосточная государственная академия физической культуры и спорта, Диплом магистра с отличием, 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
- Курсы повышения квалификации тренеров по плаванию, Всероссийская федерация плавания, 2015 г.
Участие в соревнованиях
- Победитель и призер Дальневосточных соревнований по плаванию - рекордсмен Хабаровского края
- Победитель заплыва через Амур, 2017 г.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Дети - 7-9 лет все имеют 1-2 юношеские разряды по плаванию, являются победителями и призерами городских соревнований по плаванию.
- Быкова Ульяна 2009 г.р., Гилимзянов Тимур 2008 г.р., Шеин Макар 2009 г.р. - победители и призеры городских соревнований по плаванию 2016-2017 г.г.
193 отзыва
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 7 летОтзывов: 170Стаж не указанОтзывов: 170
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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