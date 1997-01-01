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Петрушин Егор Викторович

Петрушин Егор Викторович

10.0 Рейтинг
193 Отзывов
Плавание
Стаж 12 лет
Адреса
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Школа плавания «Новая Звезда»:
Хабаровск, Железнодорожный, ш. Восточное, 41
  • +7 (4212) 606-868
Информация о преподавателе

Звание

  • Мастер спорта России по плаванию

Образование

  • Дальневосточная государственная академия физической культуры и спорта, Диплом магистра с отличием, 2016 г. окончания.

Курсы повышения квалификации

  • Курсы повышения квалификации тренеров по плаванию, Всероссийская федерация плавания, 2015 г.

Участие в соревнованиях

  • Победитель и призер Дальневосточных соревнований по плаванию - рекордсмен Хабаровского края
  • Победитель заплыва через Амур, 2017 г.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Дети - 7-9 лет все имеют 1-2 юношеские разряды по плаванию, являются победителями и призерами городских соревнований по плаванию.
  • Быкова Ульяна 2009 г.р., Гилимзянов Тимур 2008 г.р., Шеин Макар 2009 г.р. -  победители и призеры городских соревнований по плаванию 2016-2017 г.г.
193 отзыва

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