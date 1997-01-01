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Сарафанников Андрей Владимирович

Сарафанников Андрей Владимирович

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Спорт, Бокс
Стаж 19 лет
Адреса
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Секция бокса в Центре развития бокса:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Костромская, 46Б
  • +7 (914) 191-06-59
  • +7 (924) 219-66-68
Секция бокса в Центре развития бокса:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Королёва, 4Г
  • +7 (914) 316-32-86
Информация о преподавателе

Звание

  • Кандидат в мастера спорта России

Образование

  • Окончил Дальневосточная государственная академия физической культуры в 2002 г.
  • Бакалавр физической культуры по направлению «Физическая культура», специалист по физической культуре и спорту, 2003 г.

Курсы повышения квалификации

  • Курсы повышения квалификации в Хабаровском краевом институте развития образования, 2010 г.
  • ФГБОУ ВПО «Дальневосточная государственная академия физической культуры», 2015 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Подготовил МС - 2; КМС - 7, а так же большое количество спортсменов выполнивших взрослые и юношеские спортивные разряды.
0 отзывов

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