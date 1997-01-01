Сарафанников Андрей Владимирович

Его спортсмены входят в состав сборной команды Хабаровского края. Выступают на чемпионатах и первенствах Дальневосточного Федерального округа, всероссийских соревнованиях и первенствах России и Вооруженных Сил Российской Федерации, не говоря о краевых и муниципальных соревнованиях. Есть победители и призеры зональных, краевых и муниципальных соревнований. Призеры первенств России и Вооруженных Сил Российской Федерации. Результаты профессиональной деятельности неоднократно отмечены грамотами руководства