Сарафанников Андрей Владимирович

Его спортсмены входят в состав сборной команды Хабаровского края. Выступают на чемпионатах и первенствах Дальневосточного Федерального округа, всероссийских соревнованиях и первенствах России и Вооруженных Сил Российской Федерации, не говоря о краевых и муниципальных соревнованиях. Есть победители и призеры зональных, краевых и муниципальных соревнований. Призеры первенств России и Вооруженных Сил Российской Федерации. Результаты профессиональной деятельности неоднократно отмечены грамотами руководства
Адреса
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Секция бокса в Центре развития бокса:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Костромская, 46Б
- +7 (914) 191-06-59
- +7 (924) 219-66-68
Секция бокса в Центре развития бокса:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Королёва, 4Г
- +7 (914) 316-32-86
Информация о преподавателе
Звание
- Кандидат в мастера спорта России
Образование
- Окончил Дальневосточная государственная академия физической культуры в 2002 г.
- Бакалавр физической культуры по направлению «Физическая культура», специалист по физической культуре и спорту, 2003 г.
Курсы повышения квалификации
- Курсы повышения квалификации в Хабаровском краевом институте развития образования, 2010 г.
- ФГБОУ ВПО «Дальневосточная государственная академия физической культуры», 2015 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Подготовил МС - 2; КМС - 7, а так же большое количество спортсменов выполнивших взрослые и юношеские спортивные разряды.
0 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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