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Шевчук Людмила Васильевна

Шевчук Людмила Васильевна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Вокал, Театр, Сольфеджио
Стаж 37 лет
Адреса
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Секция "Музыкальный театр" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Секция "Вокальный ансамбль" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Владивостокское училище искусств (артист академического ансамбля и хора)

Курсы повышения квалификации

  • 2009, март (№11) УМЦ КНОТОК (хоровая и вокальная работа)
  • 2009, ноябрь (№77) Хабаровский институт культуры (сольная и вокально-хоровая работа)

Участие в соревнованиях

  • Награждена Благодарностью Министерства культуры РФ.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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