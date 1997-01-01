Шевчук Людмила Васильевна
Преподаватель высшей категории по классу сольного пения.
Адреса
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Секция "Музыкальный театр" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
- +7 (4212) 304-576
Секция "Вокальный ансамбль" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
- +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Владивостокское училище искусств (артист академического ансамбля и хора)
Курсы повышения квалификации
- 2009, март (№11) УМЦ КНОТОК (хоровая и вокальная работа)
- 2009, ноябрь (№77) Хабаровский институт культуры (сольная и вокально-хоровая работа)
Участие в соревнованиях
- Награждена Благодарностью Министерства культуры РФ.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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