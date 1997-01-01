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Сухорукова Елена Анатольевна

Сухорукова Елена Анатольевна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество, ИЗО
Стаж 36 лет
Адреса
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Секция "Изобразительное искусство" в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
  • +7 (4212) 261-609
Изобразительно искусство в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
  • +7 (4212) 261-609
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровский государственный педагогический университет, 2004 г. Диплом ДВС № 1203361 Квалификация: Художник декоративно-прикладного искусства Специальность: «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

Курсы повышения квалификации

  • Удостоверение № 29 о краткосрочном повышении квалификации ГОУ СПО ХККИ 2012 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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