Сухорукова Елена Анатольевна

Адреса
Показать адреса на карте
Секция "Изобразительное искусство" в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
- +7 (4212) 261-609
Изобразительно искусство в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
- +7 (4212) 261-609
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровский государственный педагогический университет, 2004 г. Диплом ДВС № 1203361 Квалификация: Художник декоративно-прикладного искусства Специальность: «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
Курсы повышения квалификации
- Удостоверение № 29 о краткосрочном повышении квалификации ГОУ СПО ХККИ 2012 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
-
Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
-
Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
-
Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
-
Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
Загрузка комментариев...