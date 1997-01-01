Волкова Людмила Леонидовна

Отличник народного просвещения, высшая квалификационная категория, основной эксперт предметной комиссии ЕГЭ и ОГЭ по истории, имеет опыт преподавательской деятельности более 40 лет. Награждена Почетной Грамотой Законодательной Думы Хабаровского края за добросовестный и многолетний труд и активную просветительскую деятельность, награждена дипломом мэра за сохранение исторического наследия.