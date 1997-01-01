Волкова Людмила Леонидовна
Отличник народного просвещения, высшая квалификационная категория, основной эксперт предметной комиссии ЕГЭ и ОГЭ по истории, имеет опыт преподавательской деятельности более 40 лет. Награждена Почетной Грамотой Законодательной Думы Хабаровского края за добросовестный и многолетний труд и активную просветительскую деятельность, награждена дипломом мэра за сохранение исторического наследия.
Адреса
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Подготовка к ОГЭ по истории в УЦ “Профи”:
Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 73
- +7 (4212) 244-810
- +7 (4212) 208-310
Подготовка к ЕГЭ по истории в УЦ “Профи”:
Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 73
- +7 (4212) 244-810
- +7 (4212) 208-310
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Подготовила большое количество призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников по истории.
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Стаж 27 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 32 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 3 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 22 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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