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Воробьева Светлана Ивановна

Воробьева Светлана Ивановна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Вокал, Театр
Стаж 38 лет
Адреса
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Секция "Музыкальный театр" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Секция "Вокальный ансамбль" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе

Звание

  • Заслуженный работник культуры РФ

Образование

  • Хабаровское училище искусств (хоровое дирижирование)
  • Хабаровский государственный институт культуры (культпросвет работник, руководитель самодеятельного академического хора)

Курсы повышения квалификации

  • 2009, март (№27) УМЦ КНОТОК (сольная и вокально-хоровая работа)
  • 2009, ноябрь (№41) Институт искусств (сольная и вокально-хоровая работа)
  • 2014, апрель (№215) КГБОУ СПО ХККИ (вокально-хоровое воспитание)

Участие в соревнованиях

  • Почетный знак Министерства культуры РФ «За достижения в культуре»
  • Почетный член Всероссийского музыкального общества

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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