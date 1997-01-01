Воробьева Светлана Ивановна

Преподаватель высшей категории по классу вокально-хоровых дисциплин. Руководитель Образцового вокального ансамбля «Улыбка», заведующая вокально-хоровым отделением Детской музыкальной школы №1, заведующая секцией вокально-хоровых дисциплин методического объединения детских школ искусств г. Хабаровска.
Адреса
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Секция "Музыкальный театр" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
- +7 (4212) 304-576
Секция "Вокальный ансамбль" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
- +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе
Звание
- Заслуженный работник культуры РФ
Образование
- Хабаровское училище искусств (хоровое дирижирование)
- Хабаровский государственный институт культуры (культпросвет работник, руководитель самодеятельного академического хора)
Курсы повышения квалификации
- 2009, март (№27) УМЦ КНОТОК (сольная и вокально-хоровая работа)
- 2009, ноябрь (№41) Институт искусств (сольная и вокально-хоровая работа)
- 2014, апрель (№215) КГБОУ СПО ХККИ (вокально-хоровое воспитание)
Участие в соревнованиях
- Почетный знак Министерства культуры РФ «За достижения в культуре»
- Почетный член Всероссийского музыкального общества
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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