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Захарова Анна Викторовна

Захарова Анна Викторовна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Английский язык
Стаж 10 лет
Адреса
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 Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Большая, 12
  • +7 (914) 425-71-96
  • +7 (4212) 466-700
 Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Кировский, ул. Тихоокеанская, 58
  • +7 (4212) 466-700
  • +7 (914) 425-71-96
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Дальневосточная академия государственной службы (2005 г.)
  • Хабаровский государственный педагогический университет - Школа переводчиков (2 года обучения, 2000 г.)
  • Деловой английский язык - Школа иностранных языков "ELC" (2 года обучения, 2006 г.)

Курсы повышения квалификации

  • Стажировка в Marriott International (2009 г., о. Пхукет, Таиланд). Семинар Business english: Handling customer complaints, 2011 г, Бангкок, Таиланд. First Aid & CPR Certificate (оказание первой медицинской помощи и проведение СЛР).

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Переводчик, координатор в Dusit Thani International (2010-2013 гг, о. Пхукет, Таиланд). Преподаватель английского языка для детей и взрослых (intensive language programs).

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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