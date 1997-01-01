Захарова Анна Викторовна

Адреса
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Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Большая, 12
- +7 (914) 425-71-96
- +7 (4212) 466-700
Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Кировский, ул. Тихоокеанская, 58
- +7 (4212) 466-700
- +7 (914) 425-71-96
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Дальневосточная академия государственной службы (2005 г.)
- Хабаровский государственный педагогический университет - Школа переводчиков (2 года обучения, 2000 г.)
- Деловой английский язык - Школа иностранных языков "ELC" (2 года обучения, 2006 г.)
Курсы повышения квалификации
- Стажировка в Marriott International (2009 г., о. Пхукет, Таиланд). Семинар Business english: Handling customer complaints, 2011 г, Бангкок, Таиланд. First Aid & CPR Certificate (оказание первой медицинской помощи и проведение СЛР).
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Переводчик, координатор в Dusit Thani International (2010-2013 гг, о. Пхукет, Таиланд). Преподаватель английского языка для детей и взрослых (intensive language programs).
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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