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Baby Health
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Информация
Центр детского массажа и реабилитации.
Стоимость приема детей до 3-х лет - 1200 руб., после 3-х лет- 1400 руб.
ООО "Беби Хелс".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
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Принимает детей
Стаж 4 года
Стаж 4 года
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Принимает детей