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Baby Health
5.2
Рейтинг

Baby Health

В клинике 9 врачей
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Адреса
ул. Ленина, 60
1-й этаж
c 8:30 до 20:30. Сейчас закрыто
Пн.
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Информация

Центр детского массажа и реабилитации.

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Врачи работающие в клинике
Горбачёв Александр Владимирович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Горбачёв Александр Владимирович

Педиатр, Врач ЛФК, Бобат терапевт
Стаж 7 лет
Педиатр, Врач ЛФК, Бобат терапевт
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Горбачева Анита Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горбачева Анита Юрьевна

Массажист, Инструктор ЛФК
Стаж не указан
Массажист, Инструктор ЛФК
Стаж не указан
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Принимает детей
Аринушкина Любовь Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Аринушкина Любовь Александровна

Педиатр, Врач ЛФК
Стаж 29 лет
Педиатр, Врач ЛФК
Стаж 29 лет
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Принимает детей
Федосеева (Байнетова) Наталья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Федосеева (Байнетова) Наталья Сергеевна

Травматолог-ортопед, Врач ЛФК
Стаж 19 лет
Травматолог-ортопед, Врач ЛФК
Стаж 19 лет
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Принимает детей
Михеева Валентина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михеева Валентина Владимировна

Массажист, Инструктор ЛФК
Стаж не указан
Массажист, Инструктор ЛФК
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей
Азаров Павел Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Азаров Павел Владимирович

Массажист, Инструктор ЛФК
Стаж 4 года
Массажист, Инструктор ЛФК
Стаж 4 года
Записаться на приём
Принимает детей
Молева Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Молева Анна Александровна

Массажист, Инструктор ЛФК
Стаж не указан
Массажист, Инструктор ЛФК
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей

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