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Вивея
В клинике 103 врача
Адреса
ул. Запарина, 83
- +7 (4212) 454 111, регистратура
- +7 (4212) 455 623, администратор консультативного отделения
- +7 (4212) 455 604, автоматическая справка
- +7 (4212) 451 792, дерматологическое отделение
- +7 (4212) 451 838, стоматологическое отделение
- +7 (4212) 451 677, офтальмологическое отделение
- +7 (4212) 452 610, клинико-диагностическая лаборатория
- +7 (4212) 452 065, профосмотры
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Врачи работающие в клинике
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Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Стаж 30 лет / Врач первой категории
Стаж 30 лет / Врач первой категории
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Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Стаж 23 года
Стаж 23 года
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Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
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Принимает детей
Окулист (офтальмолог), Зав. отделением, Врач ультразвуковой диагностики, Пластический офтальмохирург
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Зав. отделением, Врач ультразвуковой диагностики, Пластический офтальмохирург
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Стаж 14 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 14 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Стаж 10 лет / Врач второй категории
Стаж 10 лет / Врач второй категории
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Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Стаж 3 года
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Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Стаж 17 лет / Врач первой категории
Стаж 17 лет / Врач первой категории
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Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
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Стаж 20 лет
Стаж 20 лет
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Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Стаж 25 лет / Врач первой категории
Стаж 25 лет / Врач первой категории
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Стаж 38 лет
Стаж 38 лет
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Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Стаж 5 лет
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Стаж 13 лет
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Стаж 50 лет / Врач высшей категории
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Стаж 1 год
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Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Стаж 1 год
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Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Стаж 1 год
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Стаж 31 год
Стаж 31 год
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Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Принимает детей
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Стаж 44 года
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Стаж 4 года
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Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Стаж 5 лет
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Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Стаж 2 года
Стаж 2 года
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Стаж 20 лет / Врач первой категории
Стаж 20 лет / Врач первой категории
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Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Стаж 6 лет / Врач второй категории
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Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Стаж 10 лет
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