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Вивея
6.0
Рейтинг

Вивея

В клинике 103 врача
Адреса
ул. Запарина, 83
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
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Врачи работающие в клинике
Широкова Александра Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Широкова Александра Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет
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Скиба Ольга Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Скиба Ольга Алексеевна

Эндокринолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Назаренко Алла Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Назаренко Алла Анатольевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Гарнага Елена Алексеевна
5.5
Рейтинг
Рейтинг
5.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гарнага Елена Алексеевна

Ревматолог, Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Ревматолог, Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Ефременко Павел Анатольевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ефременко Павел Анатольевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Стоматолог-ортопед
Стаж 30 лет / Врач первой категории
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Горлушкин Виктор Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Горлушкин Виктор Александрович

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Никитин Олег Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Никитин Олег Николаевич

Эндоскопист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Овчаренко Диана Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Овчаренко Диана Ивановна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 23 года
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 23 года
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Гребенюк Галина Наумовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гребенюк Галина Наумовна

Терапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Онуприенко Елена Викторовна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Онуприенко Елена Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Пешкова Ольга Яковлевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пешкова Ольга Яковлевна

Рентгенолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Мун Мария Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мун Мария Анатольевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 14 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 14 лет
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Принимает детей
Когут Ирина Дмитриевна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Когут Ирина Дмитриевна

Окулист (офтальмолог), Зав. отделением, Врач ультразвуковой диагностики, Пластический офтальмохирург
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Зав. отделением, Врач ультразвуковой диагностики, Пластический офтальмохирург
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Жарская Ирина Михайловна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Жарская Ирина Михайловна

УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Чернатова Инесса Алексеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Чернатова Инесса Алексеевна

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Пырх Александр Владимирович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Пырх Александр Владимирович

Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Даниленко Ирина Александровна
7.6
Рейтинг
Рейтинг
7.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Даниленко Ирина Александровна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Войтенко Наталья Александровна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Войтенко Наталья Александровна

Зав. центром амбулаторной хирургии
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Зав. центром амбулаторной хирургии
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Ильиных Ольга Леонидовна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
16
отзывов

Ильиных Ольга Леонидовна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 14 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 14 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Чарушникова Татьяна Владимировна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Чарушникова Татьяна Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Сидоренко Александр Леонидович
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Сидоренко Александр Леонидович

Мануальный терапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Мануальный терапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Радченко Светлана Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Радченко Светлана Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Винокурова Ирина Геннадьевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Винокурова Ирина Геннадьевна

Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Соколова Елена Александровна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Соколова Елена Александровна

Гинеколог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Гинеколог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Зверева Нина Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Зверева Нина Александровна

Терапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Колтун Григорий Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Колтун Григорий Александрович

Венеролог, Дерматолог
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Венеролог, Дерматолог
Стаж 10 лет / Врач второй категории
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Брежнев Валерий Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Брежнев Валерий Сергеевич

Хирург
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Поскребышев Виктор Петрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Поскребышев Виктор Петрович

УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Аникин Денис Юрьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Аникин Денис Юрьевич

Невролог (невропатолог)
Стаж 3 года
Невролог (невропатолог)
Стаж 3 года
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Рамзина Татьяна Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Рамзина Татьяна Николаевна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Хайченко Светлана Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Хайченко Светлана Владимировна

Физиотерапевт
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Физиотерапевт
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Процык Оксана Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Процык Оксана Михайловна

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 17 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 17 лет / Врач первой категории
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Белан Наталья Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Белан Наталья Владимировна

Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Протасевич Светлана Геннадьевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Протасевич Светлана Геннадьевна

УЗИ-специалист
Стаж 23 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Ситников Евгений Валерьевич
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ситников Евгений Валерьевич

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
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Базилевич Валентина Юрьевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Базилевич Валентина Юрьевна

Дерматовенеролог
Стаж 20 лет
Дерматовенеролог
Стаж 20 лет
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Розенталь Юлия Андреевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Розенталь Юлия Андреевна

УЗИ-специалист
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Арлинская Светлана Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Арлинская Светлана Борисовна

Терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Илляшенко Ольга Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Илляшенко Ольга Олеговна

Терапевт
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Терапевт
Стаж 25 лет / Врач первой категории
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Богач Людмила Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Богач Людмила Владимировна

Терапевт
Стаж 38 лет
Терапевт
Стаж 38 лет
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Белоконь Наталья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белоконь Наталья Сергеевна

Рентгенолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Гончарова Светлана Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гончарова Светлана Валерьевна

Рентгенолог
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Рентгенолог
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Деткова Оксана Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Деткова Оксана Геннадьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Ивинская Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ивинская Ольга Владимировна

Эндоскопист
Стаж 5 лет
Эндоскопист
Стаж 5 лет
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Кокин Максим Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кокин Максим Александрович

Патологоанатом
Стаж 13 лет
Патологоанатом
Стаж 13 лет
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Опанасенко Светлана Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Опанасенко Светлана Евгеньевна

Пульмонолог, Терапевт
Стаж 11 лет
Пульмонолог, Терапевт
Стаж 11 лет
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Перепелицкий Владимир Иосифович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Перепелицкий Владимир Иосифович

Уролог-андролог
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Уролог-андролог
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
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Пиженкова Татьяна Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пиженкова Татьяна Константиновна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 1 год
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 1 год
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Пустынкина Татьяна Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пустынкина Татьяна Дмитриевна

Врач ЛФК
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Врач ЛФК
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Раздобреев Дмитрий Денисович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Раздобреев Дмитрий Денисович

Стоматолог
Стаж 1 год
Стоматолог
Стаж 1 год
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Саликова Татьяна Фёдоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Саликова Татьяна Фёдоровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Серикова Ксения Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Серикова Ксения Николаевна

Эндокринолог
Стаж 1 год
Эндокринолог
Стаж 1 год
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Сыромятникова Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сыромятникова Ольга Владимировна

Терапевт
Стаж 31 год
Терапевт
Стаж 31 год
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Баранский Александр Валентинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баранский Александр Валентинович

Хирург, Зав. хирургическим отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Хирург, Зав. хирургическим отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Широков Илья Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Широков Илья Игоревич

Лор (оториноларинголог), Эндоскопист
Стаж 6 лет
Лор (оториноларинголог), Эндоскопист
Стаж 6 лет
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Принимает детей
Лопушанская Евгения Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лопушанская Евгения Олеговна

Уролог
Стаж 8 лет
Уролог
Стаж 8 лет
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Хорук Лариса Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хорук Лариса Геннадьевна

Кардиолог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Кардиолог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Сидоренко Лариса Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сидоренко Лариса Ивановна

Рефлексотерапевт, Физиотерапевт
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт, Физиотерапевт
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ходжер Надежда Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ходжер Надежда Александровна

Терапевт
Стаж 11 лет
Терапевт
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Юдина Татьяна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юдина Татьяна Юрьевна

Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Эйриш Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Эйриш Елена Ивановна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Канина Наталья Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
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Канина Наталья Валерьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 23 года
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 23 года
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Николаева Елена Константиновна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Николаева Елена Константиновна

Зав. отделением, Профпатолог
Стаж 44 года
Зав. отделением, Профпатолог
Стаж 44 года
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Кривич Марина Борисовна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Кривич Марина Борисовна

Терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Митина Галина Викторовна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Митина Галина Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Примак Ольга Ивановна
6.0
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6.0 из 10
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Примак Ольга Ивановна

Акушер-гинеколог
Стаж 33 года
Акушер-гинеколог
Стаж 33 года
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Макарова Ирина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Макарова Ирина Геннадьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Горбачева Виктория Юрьевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Горбачева Виктория Юрьевна

Рентгенолог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Ананьев Владимир Константинович
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Ананьев Владимир Константинович

Рентгенолог
Стаж 8 лет
Рентгенолог
Стаж 8 лет
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Гребенников Дмитрий Анатольевич
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Гребенников Дмитрий Анатольевич

Рентгенолог
Стаж 4 года
Рентгенолог
Стаж 4 года
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Маслянко Элла Евгеньевна
6.0
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6.0 из 10
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Маслянко Элла Евгеньевна

УЗИ-специалист
Стаж 21 год / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Гороховская Ольга Сергеевна
6.0
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6.0 из 10
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Гороховская Ольга Сергеевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Тевелевич Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
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Тевелевич Елена Ивановна

Врач функциональной диагностики
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Надешкин Юрий Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Надешкин Юрий Николаевич

Врач функциональной диагностики
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Бойко Вера Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Бойко Вера Ивановна

Эндоскопист
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Караулова Лариса Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Караулова Лариса Анатольевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Богданова Татьяна Олеговна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
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1
отзыв

Богданова Татьяна Олеговна

Терапевт
Стаж 5 лет
Терапевт
Стаж 5 лет
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Самодюк Марина Вениаминовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Самодюк Марина Вениаминовна

Терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Вершинин Сергей Анатольевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Вершинин Сергей Анатольевич

Стоматолог-терапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Марущак Ирина Александровна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Марущак Ирина Александровна

Врач методист
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Врач методист
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Пузынина Наталья Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пузынина Наталья Геннадьевна

Врач методист
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Врач методист
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Белокрылов Сергей Максимович
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белокрылов Сергей Максимович

Уролог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Уролог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Щенникова Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щенникова Ольга Николаевна

Маммолог, Онколог
Стаж 28 лет
Маммолог, Онколог
Стаж 28 лет
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Малько Алина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Малько Алина Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет
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Степанова Татьяна Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Степанова Татьяна Андреевна

Гастроэнтеролог
Стаж 2 года
Гастроэнтеролог
Стаж 2 года
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Ю Сен Не
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ю Сен Не

Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
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Басенко Нина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Басенко Нина Васильевна

Эндокринолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Васюкова Валерия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Васюкова Валерия Александровна

Терапевт
Стаж 29 лет
Терапевт
Стаж 29 лет
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Воробьева Виктория Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Воробьева Виктория Анатольевна

Гастроэнтеролог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Гарбуз Елена Анатольевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Гарбуз Елена Анатольевна

Хирург
Стаж 30 лет
Хирург
Стаж 30 лет
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Герасина Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Герасина Ольга Владимировна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Ершова Евгения Халитовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Ершова Евгения Халитовна

Рентгенолог
Стаж 6 лет / Врач второй категории
Рентгенолог
Стаж 6 лет / Врач второй категории
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Кузь Богдан Константинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Кузь Богдан Константинович

Терапевт
Стаж 36 лет
Терапевт
Стаж 36 лет
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Исаенко Людмила Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Исаенко Людмила Павловна

Ревматолог, Заместитель главного врача
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Ревматолог, Заместитель главного врача
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Ковород Светлана Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Ковород Светлана Вячеславовна

Рентгенолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Сушкова Мария Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Сушкова Мария Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Новолодская Оксана Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Новолодская Оксана Ивановна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Литовкина Галина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Литовкина Галина Николаевна

Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Нельзина Марина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нельзина Марина Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Власюк Ирина Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Власюк Ирина Олеговна

Стоматолог-ортопед
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Стоматолог-ортопед
Стаж 20 лет / Врач второй категории
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Ковалюк Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковалюк Ольга Николаевна

Терапевт
Стаж 10 лет
Терапевт
Стаж 10 лет
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Ромащенко Надежда Николаевна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ромащенко Надежда Николаевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Анненкова Анна Анатольевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Анненкова Анна Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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