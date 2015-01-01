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Абакаров Абакар Мутаевич
6.0
0
Абакаров Абакар Мутаевич
Заместитель главного врача
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Иркутский Государственный Медицинский Институт, специализация "Стоматология", 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2015 г.
ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №25 Ден-Тал-Из
ул. Радищева, 16
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