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Абакаров Абакар Мутаевич
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Абакаров Абакар Мутаевич

Заместитель главного врача
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Иркутский Государственный Медицинский Институт, специализация "Стоматология", 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2015 г.
  • ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №25 Ден-Тал-Из
ул. Радищева, 16
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