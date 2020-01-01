Наталья

Впервые попала на приём к Хариной в июле 2020. Сегодня сходила повторно. Теперь с уверенностью скажу, что это самый крутой врач-ортодонт в нашем городе. У меня давно страдает прикус. Надежда Николаевна предложила мне несколько планов лечения, мы сошлись на одном и уже приступили к лечению. Пока результатов на лицо нет, но уже чувствуется как прикус меняется. Я немного стыжусь своей улыбки, но когда рядом такой профессионал - сразу все вопросы и сомнения сходят на нет. У кого проблемы с прикусом - рекомендую эту клинику и врача! ... читать полностью