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Наталья
Впервые попала на приём к Хариной в июле 2020. Сегодня сходила повторно. Теперь с уверенностью скажу, что это самый крутой врач-ортодонт в нашем городе. У меня давно страдает прикус. Надежда Николаевна предложила мне несколько планов лечения, мы сошлись на одном и уже приступили к лечению. Пока результатов на лицо нет, но уже чувствуется как прикус меняется. Я немного стыжусь своей улыбки, но когда рядом такой профессионал - сразу все вопросы и сомнения сходят на нет. У кого проблемы с прикусом - рекомендую эту клинику и врача! ...читать полностью
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Виктор
Внимательный и чуткий врач, профессионал в своем деле. Подробно объясняла все, что было связано с моим осмотром, а потом еще и на мои вопросы терпеливо отвечала, рассказывая, как и что капать, какие могут быть последствия моего заболевания. Побольше бы таких профессионалов в нашей медицине! Спасибо Вам, Раиса Ахатовна!!!! ...читать полностью
Профессионализм
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Кирилл
Сегодня удалял зуб мудрости, конечно он мне не мешал, но он мне не нужен так сильно как остальные, спасибо за вашу качественную работу, я теперь спокоен, что челюсть моя никуда не сдвинется 😇 ...читать полностью
Профессионализм
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Евгения
Регулярно делаю чистку у Анастасии Грисюк. Работает очень аккуратно, не больно. Всем своим рекомендую этого доктора. Лучше делать проф чистку, чем ходить лечить зубы.
Профессионализм
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Цена/Качество
Оксана
Врач просто от Бога! Золотые руки! Очень внимательно всегда выслушивает, досканальный осмотр, наобум не делает ничего. Пришла удалить зуб, внешне не понравился вид, Ирина Владимировна отправила сделать снимок и анализ сдать. Сначала отнеслась скептически, выкачка денег. Но в итоге пошла и не зря! Выявили воспаление, которое необходимо было пролечить, чтобы не было осложнений. После лечения удалила зуб. Все прошло замечательно! Быстро зажило! Очень советую всем этого супер-врача, которому не наплевать на своих пациентов! ...читать полностью
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