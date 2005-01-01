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Бачалдина Ольга Михайловна
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Бачалдина Ольга Михайловна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1984 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Отоларингология", 1985 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ (оториноларингология) - 2013 г.
  • ДВГМУ (оториноларингология) - 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • КГБУЗ №2 с 1985-2005 гг. врач экстренного поста взрослого и детского ЛОР-отделения.
  • С 2005 – 2018 год врач-отоларинголог ФКЦЗ МВД России по Хабаровскому краю.
  • Врач-отоларинголог в медицинском центре «Прима Медика», с 2015 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Прима Медика
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1100 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
800 р
Medical Center
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1400 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1400 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1200 р
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1200 р
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