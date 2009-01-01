Дроздов Сергей Викторович
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Направление деятельности: общая хирургия, колопроктология, лазерная хирургия, малая амбулаторная хирургия.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
2600 р
Вторичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
1100 р
Хирург
1100 р
Вторичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
900 р
Хирург
900 р
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