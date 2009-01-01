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  3. Дроздов Сергей Викторович
Дроздов Сергей Викторович
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Дроздов Сергей Викторович

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1993 г. окончания.
  • Интернатура по специальности «Врач–педиатр», 1994 г. окончания.
  • Первый Ленинградский мед.институт им.академика И.П.Павлова, 1984 г. окончания.
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Курсы повышения квалификации
  • Первичная специализация по специальности «Колопроктология», 2009 г.
  • Курсы повышения квалификации по специальности «Актуальные вопросы хирургии», 2013 г.
  • Курсы повышения квалификации по специальности «Колопроктология», 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Medical On Group
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
2600 р
Вторичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
1100 р
Хирург
1100 р
Вторичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
900 р
Хирург
900 р
3 отзыва

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