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  3. Евдокимова Елена Алаизовна
Евдокимова Елена Алаизовна
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Евдокимова Елена Алаизовна

УЗИ-специалист
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Информация о враче
Образование
  • Благовещенский государственный медицинский институт, Лечебное дело, 1994 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
Доступна онлайн запись
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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