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  3. Горшкова Оксана Владимировна
Горшкова Оксана Владимировна
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Горшкова Оксана Владимировна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1989 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", Отделение краевой больницы и гинекологическое отделение, 1990 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Акушерство и гинекология", ХГМИ, 1995 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Присвоено ученое звание доцента по кафедре акушерство и гинекология, 2009 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 1998 года работала сначала ассистентом, а затем доцентом на кафедре акушерства и гинекологии ДВГМУ
  • С 2007 года – доцент кафедры акушерства и гинекологии ИПКСЗ.
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Гинеколог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
2200 р
Первичный приём детей
Гинеколог-эндокринолог
2000 р
Вторичный приём детей
Гинеколог-эндокринолог
1700 р
Женская консультация роддома №2
пер. Молдавский, 3
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Инвитро
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём детей
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
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