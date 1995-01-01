Горшкова Оксана Владимировна
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Профессиональные навыки - амбулаторный прием гинекологических больных, в том числе с эндокринной патологией (детский и взрослый прием) лечение зпп, лечение бесплодия, ведение беременных, кольпоскопия, прицельная биопсия, лазеротерапия.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Гинеколог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
2200 р
Первичный приём детей
Гинеколог-эндокринолог
2000 р
Вторичный приём детей
Гинеколог-эндокринолог
1700 р
пер. Молдавский, 3
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём детей
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
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