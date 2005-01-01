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Гроо Юлия Александровна
Гроо Юлия Александровна
УЗИ-специалист
Стаж 18 лет
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Информация о враче
Образование
ГБОУВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» по специальности «Лечебное дело», 2005 г. окончания
Интернатура на базе КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1» по специальности «Хирургия», 2006 г. окончания
Первичная профессиональная переподготовка на базе КГБОУДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по специальности «Ультразвуковая диагностика», 2015 г.
Курсы повышения квалификации
КГБОУДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по программе «Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики», 2020 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1», диагностический центр.
Медицинский центр «Саико».
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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
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500 р
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