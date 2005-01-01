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Гроо Юлия Александровна

Гроо Юлия Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 18 лет
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Информация о враче
Образование
  • ГБОУВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» по специальности «Лечебное дело», 2005 г. окончания
  • Интернатура на базе КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1» по специальности «Хирургия», 2006 г. окончания
  • Первичная профессиональная переподготовка на базе  КГБОУДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по специальности «Ультразвуковая диагностика», 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • КГБОУДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по программе  «Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики», 2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1», диагностический центр.
  • Медицинский центр «Саико».
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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
500 р
Вторичный приём взрослых
УЗИ-специалист
500 р

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