Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Касапчук Ольга Александровна
6.0
0
Касапчук Ольга Александровна
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Хабаровское медицинское училище по специальности "медицинская сестра общего профиля" в 1984 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Прима Медика
б-р Амурский, 57
Прима Медика
ул. Владивостокская, 24
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Громашова
Татьяна Викторовна
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
6.0
0
Записаться
Маркешкина
Наталия Васильевна
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
6.0
0
Записаться
Оганесян
Лариса Сейрановна
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...