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  3. Касапчук Ольга Александровна
Касапчук Ольга Александровна
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Касапчук Ольга Александровна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровское медицинское училище по специальности "медицинская сестра общего профиля" в 1984 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Прима Медика
б-р Амурский, 57
Прима Медика
ул. Владивостокская, 24
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