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Кондрахина Марина Вячеславовна
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Кондрахина Марина Вячеславовна
УЗИ-специалист
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1983 г. окончания.
ДВГМУ, Ультразвуковая диагностика, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Саико
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 104
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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