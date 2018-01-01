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Кондрахина Марина Вячеславовна
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Кондрахина Марина Вячеславовна

УЗИ-специалист
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1983 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ультразвуковая диагностика, 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Саико
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 104
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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