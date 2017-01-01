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Мацута Наталья Ивановна
6.0
0
Мацута Наталья Ивановна
Стоматолог
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Кемеровский Государственный Медицинский Институт, специализация "Стоматология", 1977 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Стоматология детская, 2018 г.
ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №25 Ден-Тал-Из
ул. Радищева, 16
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
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