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Матвеева Наталья Александровна
6.3
1
Матвеева Наталья Александровна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Сертификат «Организация здравоохранения и общественное здоровье» № 0727070002477 до 09.06.2023 г.
Сертификат «Стоматология детская» № 0727180065721 до 12.11.2018 г.
Сертификат «Стоматология терапевтическая»№ 0727310083377 до 23.12.2022 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Зубная Фея
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 81А
Консультация детей
Стоматолог
300 р
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
300 р
1 отзыв
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