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  3. Матвеева Наталья Александровна
Матвеева Наталья Александровна
6.3
1

Матвеева Наталья Александровна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат «Организация здравоохранения и общественное здоровье» № 0727070002477 до 09.06.2023 г.
  • Сертификат «Стоматология детская» № 0727180065721 до 12.11.2018 г.
  • Сертификат «Стоматология терапевтическая»№ 0727310083377 до 23.12.2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Зубная Фея
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 81А
Консультация детей
Стоматолог
300 р
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
300 р
1 отзыв

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