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Миляев Олег Александрович
6.0
0
Миляев Олег Александрович
Токсиколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Астраханский Государственный медицинский институт им. А.В. Луначарского. Диплом серии Г-Т № 482531 выдан 31.12.1978
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Токсиколог
По запросу
0 отзывов
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