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Миляев Олег Александрович
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Миляев Олег Александрович

Токсиколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Астраханский Государственный медицинский институт им. А.В. Луначарского. Диплом серии Г-Т № 482531 выдан 31.12.1978
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Токсиколог
По запросу
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