Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Николаева Елена Александровна
6.0
0
Николаева Елена Александровна
Психолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Восточно-Европейский институт психоанализа Дальневосточное отделение, специализация "Психоанализ", 2004 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Касалис
Юлия Николаевна
Психолог
6.0
0
Записаться
Стрелов
Дмитрий Юрьевич
Психолог
8.1
4
Записаться
Петрова
Светлана Анатольевна
Психолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...