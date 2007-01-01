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  3. Никулина Татьяна Юрьевна
Никулина Татьяна Юрьевна
6.2
1

Никулина Татьяна Юрьевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1991 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2014 г.
  • ДВГМУ, Педиатрия, 2007 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Медуница
Доступен вызов на дом
ул. Рабочий Городок, 4
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв

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