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Никулина Татьяна Юрьевна
6.2
1
Никулина Татьяна Юрьевна
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1991 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2014 г.
ДВГМУ, Педиатрия, 2007 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Медуница
Доступен вызов на дом
ул. Рабочий Городок, 4
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
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