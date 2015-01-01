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  3. Пушкарь Валентина Александровна
Пушкарь Валентина Александровна
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Пушкарь Валентина Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1978 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности "Акушерство и гинекология", ИПКСЗ, 2015 г. (раз в 5 лет).
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • с 1980 г.-врач акушер-гинеколог
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Адреса и стоимость приёма
Иммунореабилитационный центр
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём взрослых
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Акушер-гинеколог
1600 р
Саико
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 104
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2450 р
5 отзывов

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