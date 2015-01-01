Пушкарь Валентина Александровна
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Направление - онкогинекология, патология шейки матки, эндокринология. Доцент кафедры ХГМУ. 38 печатных работ, 5 статей. Награждена медалью "Отличник здравоохранения".
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2200 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1600 р
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 104
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2450 р
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