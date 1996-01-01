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  3. Самокиш Елена Германовна
Самокиш Елена Германовна
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Самокиш Елена Германовна

УЗИ-специалист
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1990 г. окончания.
  • Интернатура по травматологии и ортопедии г. Комсомольск-на-Амуре, 1990-1991 гг.
  • Интернатура по офтальмологии , филиал МНТК "Микрохирургия глаза", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Флебология, 1991 г.
  • Актуальные аспекты гнойной хирургии, 1994 г.
  • Термические поражения (г. Нижний Новгород), 1996 г.
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Участие в ассоциациях
  • Постоянный член Ассоциации Врачей лучевой диагностики.
  • Постоянный автор – эксперт самого крупного в мире сайта для русскоговорящих «Доктор на работе», насчитывающий 600000 пользователей.
  • Член Международного сообщества Эхокардиографистов.
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Опыт работы
  • 1994-2012гг. - интернатура по травматологии и ортопедии, работа в качестве врача травмотолога в горбольнице №2 (г. Комсомольск-на-Амуре).
  • 1994-2012гг. - врач-хирург КДЦ.
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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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