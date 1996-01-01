Самокиш Елена Германовна
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Врач-хирург и офтальмохирург, все виды амбулаторных хирургических операций на современном уровне.
Врач УЗД, осмотр взрослых и детей:
Суставы, УЗИ по беременности, УЗИ сердца, сосудов с применением высокотехнологических методик обследования, УЗИ сосудов головы и шеи, весь спектр УЗИ по гинекологии.
Врач УЗД, осмотр взрослых и детей:
Суставы, УЗИ по беременности, УЗИ сердца, сосудов с применением высокотехнологических методик обследования, УЗИ сосудов головы и шеи, весь спектр УЗИ по гинекологии.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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