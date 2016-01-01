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  3. Щиканова Кристина Анатольевна
Щиканова Кристина Анатольевна
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Щиканова Кристина Анатольевна

Стоматолог
Стаж 4 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2015 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Стоматология общей практики, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Консультация детей
Стоматолог
650 р
0 отзывов

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