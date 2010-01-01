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  3. Серёдкина Галина Николаевна
Серёдкина Галина Николаевна
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Серёдкина Галина Николаевна

УЗИ-специалист
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Функциональная диагностика", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 25А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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